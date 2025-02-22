Fox News: Украина предложила США обновленный текст соглашения о минералах

Украина предложила изменения в соглашение по полезным ископаемым и направила эти предложения американской стороне. Об этом сообщила журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрик.
«Источник, участвующий в переговорах по сделке по минералам, сообщил, что украинская сторона внесла предложения в текст соглашения и отправила его американской стороне», — передает Fox News слова Хайнрик. Тем не менее, конкретные детали предлагаемых Украиной изменений остаются неизвестными. Кроме того, точный график последующих действий пока не был установлен.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Вашингтон и Киев могут подписать соглашение об использовании украинских редкоземельных ископаемых 22 февраля. Стороны близки к сделке по передаче США прав на ценные минералы на 500 млрд долларов в обмен на военную помощь. Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что соглашение подпишут министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и госсекретарь США Марко Рубио. Однако позже украинское издание «Общественное» отметило, что подписание не состоится.
Недавно Трамп заявил, что сделка очень важна, и украинцы ее хотят. Однако лидер Украины Владимир Зеленский не подписал соглашение из-за отсутствия гарантий безопасности, что ухудшило отношения между США и Украиной.
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