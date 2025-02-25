В России срок продажи вторичного жилья достиг рекордных значений

Срок покупки вторичного жилья в России увеличился на 40%
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Срок покупки жилья в России достиг показателя в 100 дней
Срок покупки жилья в России достиг показателя в 100 дней Фото:

Средний срок продажи вторичного жилья в России вырос до трех месяцев. По сравнению со вторым полугодием 2024 года данный показатель увеличился более чем на 40%, заявили аналитики. 

«В целом по стране срок реализации готовой квартиры составил чуть более трех месяцев или сто дней. Эксперты отметили, что параметр вырос по отношению к показателям второго полугодия 2024 года: так, с июля по декабрь значение находилось в диапазоне 70-80 дней», — передает слова экспертов сервиса «Домклик» Сбербанка «Интерфакс».

Специалисты считают, что такой резкий скачок срока сделки — временное явление. Эксперты ожидают возвращения данного показателя к значению в 80 дней уже в ближайшие месяцы. 

В целом, меньше всего времени на оформление сделки уходит в Ростовской области, где на это требуется 58 дней. На втором месте по регионам Республика Татарстан (82 дня), а на третьем — Нижегородская область (82 дня). Самые длинные сроки оформления зафиксированы в Санкт-Петербурге: 124 дня.

Ранее в России отмечался значительный рост цен на недвижимость в 2024 году. Этот показатель составил 14,7%.

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Средний срок продажи вторичного жилья в России вырос до трех месяцев. По сравнению со вторым полугодием 2024 года данный показатель увеличился более чем на 40%, заявили аналитики.  «В целом по стране срок реализации готовой квартиры составил чуть более трех месяцев или сто дней. Эксперты отметили, что параметр вырос по отношению к показателям второго полугодия 2024 года: так, с июля по декабрь значение находилось в диапазоне 70-80 дней», — передает слова экспертов сервиса «Домклик» Сбербанка «Интерфакс». Специалисты считают, что такой резкий скачок срока сделки — временное явление. Эксперты ожидают возвращения данного показателя к значению в 80 дней уже в ближайшие месяцы.  В целом, меньше всего времени на оформление сделки уходит в Ростовской области, где на это требуется 58 дней. На втором месте по регионам Республика Татарстан (82 дня), а на третьем — Нижегородская область (82 дня). Самые длинные сроки оформления зафиксированы в Санкт-Петербурге: 124 дня. Ранее в России отмечался значительный рост цен на недвижимость в 2024 году. Этот показатель составил 14,7%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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