В России срок продажи вторичного жилья достиг рекордных значений

Средний срок продажи вторичного жилья в России вырос до трех месяцев. По сравнению со вторым полугодием 2024 года данный показатель увеличился более чем на 40%, заявили аналитики.
«В целом по стране срок реализации готовой квартиры составил чуть более трех месяцев или сто дней. Эксперты отметили, что параметр вырос по отношению к показателям второго полугодия 2024 года: так, с июля по декабрь значение находилось в диапазоне 70-80 дней», — передает слова экспертов сервиса «Домклик» Сбербанка «Интерфакс».
Специалисты считают, что такой резкий скачок срока сделки — временное явление. Эксперты ожидают возвращения данного показателя к значению в 80 дней уже в ближайшие месяцы.
В целом, меньше всего времени на оформление сделки уходит в Ростовской области, где на это требуется 58 дней. На втором месте по регионам Республика Татарстан (82 дня), а на третьем — Нижегородская область (82 дня). Самые длинные сроки оформления зафиксированы в Санкт-Петербурге: 124 дня.
Ранее в России отмечался значительный рост цен на недвижимость в 2024 году. Этот показатель составил 14,7%.
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