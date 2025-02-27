Солнце бушует: какой силы будет магнитная буря в последний день зимы 28 февраля 2025

Зима подходит к концу, а Солнце продолжает демонстрировать свою активность. Февраль 2025 года запомнился ученым мощными вспышками на Солнце, пик которых пришелся на конец месяца. Будет ли магнитная буря 28 февраля 2025 года — в материале URA.RU.
Солнечные вспышки: данные за февраль 2025 года
Февраль 2025 года оказался насыщенным в плане солнечной активности. Ученые фиксировали значительный рост числа вспышек на поверхности Солнца. Самой мощной стала вспышка 23 февраля, совпавшая с Днем защитника Отечества. Ее сила достигла максимального уровня, а за ней последовала серия из семи крупных вспышек, немного уступающих первой по мощности. К счастью, эти выбросы энергии произошли в областях Солнца, не направленных на Землю, и не оказали прямого воздействия на планету.
Ночью 26 февраля ученые зафиксировали один из крупнейших выбросов плазмы, однако и он прошел мимо Земли. Однако специалисты не исключают, что часть плазмы настигнет Землю в ночь с четверга на пятницу 28 февраля, поэтому магнитная активность может усилиться.
Прогноз магнитных бурь на 28 февраля 2025 года
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, 28 февраля ожидается нестабильная геомагнитная обстановка. Вероятность спокойной магнитосферы составляет 29%, геомагнитных возмущений — 35%, а магнитных бурь — 36%. Это довольно низкие показатели, которые указывают на отсутствие серьезных рисков.
Уровень геомагнитной активности в течение дня будет держаться на отметке 3,5 балла. Это зеленый уровень, который считается безопасным и обычно не вызывает заметных последствий. Однако в 6 утра 28 февраля активность может кратковременно достичь 4 баллов — это уже оранжевый уровень, который указывает на возбужденную магнитосферу. Затем в течение дня показатели вернутся к отметке 3-3,5. Хотя это и относительно низкие показатели, и риск бурь небольшой, но все же стоит быть внимательным.
Геомагнитная активность в начале марта 2025 года
Начало марта обещает быть динамичным в плане космической погоды. По прогнозу, возбужденная магнитосфера сохранится 1 и 2 марта. Затем ожидается временное затишье. Однако с 10 по 15 марта 2025 года ученые прогнозируют период магнитных бурь. Таким образом, конец февраля и начало марта обещают быть динамичными в плане космической погоды.
Впрочем, прогнозы могут меняться буквально за несколько часов. Солнечная активность непредсказуема, и новые вспышки или выбросы плазмы могут кардинально изменить геомагнитную обстановку.
Как подготовиться к возможной магнитной буре
Хотя научные данные о прямом влиянии магнитных бурь на здоровье человека пока не доказаны, медики советуют соблюдать ряд рекомендаций.
- Следите за прогнозами;
- Обратите внимание на собственное самочувствие: Если вы склонны к головным болям, бессоннице или другим подобным реакциям на изменения погоды, будьте особенно внимательны к своему здоровью в период повышенной геомагнитной активности;
- Постарайтесь поддерживать здоровый образ жизни: Здоровый сон, сбалансированное питание и умеренная физическая активность помогут вашему организму справиться с возможными стрессовыми факторами;
- Ограничьте воздействие электромагнитных полей: Если у вас есть электронные устройства, которые могут быть чувствительны к электромагнитным полям, постарайтесь ограничить их использование в период повышенной геомагнитной активности;
- Будьте готовы к возможным сбоям в работе электроники: Если вы используете электронную технику, особенно чувствительную к внешним воздействиям, подумайте о мерах, которые помогут минимизировать возможные сбои;
- Не игнорируйте симптомы: Если вы заметили у себя какие-либо необычные или ухудшившиеся симптомы, обратитесь к врачу.
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