В Омске отчим убил двухлетнего пасынка

В Омской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц органов опеки по факту смерти двухлетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Предварительно установлено, что должностные лица органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Муромцевского района ненадлежащим образом исполняли свои обязанности, халатно рассматривая поступившие из БУЗОО „Муромцевская ЦРБ“ сведения о получении двухлетним ребенком телесных повреждений», — сообщили в пресс-службе ведомства. Информацию передает РИА «Новости».
Уточняется, что адекватные меры для защиты прав и интересов ребенка со стороны органов опеки не были приняты и какие-либо решения после сведений об избиении малыша принимались формально. Прокуратура взяла ход расследования под свой контроль. В дополнение к делу о халатности, Следственный комитет России по Омской области также возбудил уголовные дела по статьям об убийстве и истязании.
Ранее стало известно, что в Муромцевском районе Омской области 11 марта отчим жестоко избил своего пасынка, в результате чего ребенок умер. При этом районные службы опеки неоднократно игнорировали предупреждения медицинских работников местной больницы о физических травмах, обнаруженных у мальчика.
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