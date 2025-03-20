В Омске отчим убил двухлетнего пасынка

В Омске на органы опеки завели дело после избиения отчимом двухлетнего пасынка
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В Омске на органы опеки завели уголовное дело из-за того, что отчим убил двухлетнего мальчика
В Омске на органы опеки завели уголовное дело из-за того, что отчим убил двухлетнего мальчика Фото:

В Омской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц органов опеки по факту смерти двухлетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Предварительно установлено, что должностные лица органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Муромцевского района ненадлежащим образом исполняли свои обязанности, халатно рассматривая поступившие из БУЗОО „Муромцевская ЦРБ“ сведения о получении двухлетним ребенком телесных повреждений», — сообщили в пресс-службе ведомства. Информацию передает РИА «Новости».

Уточняется, что адекватные меры для защиты прав и интересов ребенка со стороны органов опеки не были приняты и какие-либо решения после сведений об избиении малыша принимались формально. Прокуратура взяла ход расследования под свой контроль. В дополнение к делу о халатности, Следственный комитет России по Омской области также возбудил уголовные дела по статьям об убийстве и истязании.

Ранее стало известно, что в Муромцевском районе Омской области 11 марта отчим жестоко избил своего пасынка, в результате чего ребенок умер. При этом районные службы опеки неоднократно игнорировали предупреждения медицинских работников местной больницы о физических травмах, обнаруженных у мальчика.

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В Омской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц органов опеки по факту смерти двухлетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Предварительно установлено, что должностные лица органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Муромцевского района ненадлежащим образом исполняли свои обязанности, халатно рассматривая поступившие из БУЗОО „Муромцевская ЦРБ“ сведения о получении двухлетним ребенком телесных повреждений», — сообщили в пресс-службе ведомства. Информацию передает РИА «Новости». Уточняется, что адекватные меры для защиты прав и интересов ребенка со стороны органов опеки не были приняты и какие-либо решения после сведений об избиении малыша принимались формально. Прокуратура взяла ход расследования под свой контроль. В дополнение к делу о халатности, Следственный комитет России по Омской области также возбудил уголовные дела по статьям об убийстве и истязании. Ранее стало известно, что в Муромцевском районе Омской области 11 марта отчим жестоко избил своего пасынка, в результате чего ребенок умер. При этом районные службы опеки неоднократно игнорировали предупреждения медицинских работников местной больницы о физических травмах, обнаруженных у мальчика.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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