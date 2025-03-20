VK Tech и САТЕЛ запустят новое решение для корпоративной связи

Компании VK Tech и ведущая IT-компания САТЕЛ подписали соглашение о партнерстве, в рамках которого они разработают комплексное решение для корпоративной связи. Стороны планируют интеграцию платформы унифицированных коммуникаций РТУ и коммуникационной платформы для бизнеса VK WorkSpace. Это позволит россиянам воспользоваться всеми способами коммуникации через единый интерфейс VK Teams, заявили представители соцсети.
«В едином интерфейсе VK Teams пользователям станут доступны все способы корпоративной коммуникации — голосовая связь с использованием офисной АТС САТЕЛ, а также почта, чаты и видеоконференции», — сообщили URA.RU представители соцсети «ВКонтакте» в пресс-релизе. Уточняется, что рамках интеграции приложение VK Teams станет клиентской частью для телефонии САТЕЛ.
Так, сотрудники компаний-клиентов смогут совершать звонки на стационарные и мобильные телефоны и принимать звонки из внешних телефонных сетей и с офисной АТС, не покидая интерфейс приложения. Пользователи также получат доступ ко всем сервисам VK WorkSpace, включая почту с календарем, мессенджер с чатами и каналами, видеоконференции, задачи и заметки.
Новое комплексное решение будет особенно актуально для крупных организаций, таких как государственные учреждения, предприятия нефтегазового сектора, тяжелой металлургии и горнодобывающей промышленности. Оно обеспечит расширение сценариев коммуникации не только для офисных сотрудников, но и для специалистов, работающих в полевых условиях.
Генеральный директор «САТЕЛ ПрО» Роман Романов отметил, что объединение двух зрелых решений на рынке корпоративной телефонии и коммуникационных платформ изменит представление о классических унифицированных коммуникациях, повышая эффективность внутренних и внешних взаимодействий. Коммерческий директор VK WorkSpace Антон Тен добавил, что новое решение также позволит сотрудникам совершать рабочие звонки не только с офисного телефона, но и со смартфона или ноутбука. Кроме того, они смогут приглашать коллег на видеоконференции непосредственно из корпоративной сети.
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