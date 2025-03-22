У Инстасамки хотят отсудить 13 миллионов рублей за пожар в центре Москвы

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Соседи Инстасамки подали в суд на певицу
Соседи Инстасамки подали в суд на певицу Фото:

Хозяева пострадавших от пожара квартир в Москве, где проживала певица Инстасамка, собираются подать в суд на певицу. Они требуют 13 миллионов рублей.

«Хозяева пострадавших квартир в центре Москвы, где жила Инстасамка, готовят иски в суд. Они хотят забрать у собственницы 13 млн рублей», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что ущерб оценивается в десять миллионов рублей. Кроме того, две соседки понесли убытки в 2,5 и 4,9 миллиона рублей, а у другого жильца ущерб составил 5,4 миллиона рублей из-за падения люстр и трещин на потолке.

Пожар на Тверском бульваре в ноябре 2023 года произошел из-за неисправного камина, который они использовали по разрешению хозяйки квартиры. Полиция не возбудила уголовное дело против Инстасамки.

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Хозяева пострадавших от пожара квартир в Москве, где проживала певица Инстасамка, собираются подать в суд на певицу. Они требуют 13 миллионов рублей. «Хозяева пострадавших квартир в центре Москвы, где жила Инстасамка, готовят иски в суд. Они хотят забрать у собственницы 13 млн рублей», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что ущерб оценивается в десять миллионов рублей. Кроме того, две соседки понесли убытки в 2,5 и 4,9 миллиона рублей, а у другого жильца ущерб составил 5,4 миллиона рублей из-за падения люстр и трещин на потолке. Пожар на Тверском бульваре в ноябре 2023 года произошел из-за неисправного камина, который они использовали по разрешению хозяйки квартиры. Полиция не возбудила уголовное дело против Инстасамки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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