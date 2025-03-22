У Инстасамки хотят отсудить 13 миллионов рублей за пожар в центре Москвы

Хозяева пострадавших от пожара квартир в Москве, где проживала певица Инстасамка, собираются подать в суд на певицу. Они требуют 13 миллионов рублей.
«Хозяева пострадавших квартир в центре Москвы, где жила Инстасамка, готовят иски в суд. Они хотят забрать у собственницы 13 млн рублей», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что ущерб оценивается в десять миллионов рублей. Кроме того, две соседки понесли убытки в 2,5 и 4,9 миллиона рублей, а у другого жильца ущерб составил 5,4 миллиона рублей из-за падения люстр и трещин на потолке.
Пожар на Тверском бульваре в ноябре 2023 года произошел из-за неисправного камина, который они использовали по разрешению хозяйки квартиры. Полиция не возбудила уголовное дело против Инстасамки.
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