Латвия закрыла воздушное пространство над границей с Россией и Белоруссией

Полеты над границей РФ и Латвии будут запрещены по меньшей мере в течение недели
Власти Латвии приняли решение полностью закрыть воздушное пространство над границей с Россией и Белоруссией по меньшей мере на неделю. Об этом сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

«Зона воздушного пространства у границы с Беларусью и Россией закрыта по рекомендации Национальных вооруженных сил (НВС) после оценки рисков. Воздушное пространство будет закрыто до высоты 6000 метров в 50-километровой зоне от внешней границы страны», — передает заявление Спрудса издание LSM. 

Минимум на неделю, начиная с 18:00 11 сентября по местному времени (совпадает с мск), полеты в приграничных районах будут приостановлены. По словам Спрудса, данная мера предназначена для расширения возможностей тестирования систем акустического контроля воздушного пространства, проведения моделирования сценариев применения и противодействия беспилотным летательным аппаратам, а также для развертывания и подготовки дополнительных мобильных боевых подразделений.

