Экономист назвал страны ЕС инфантилами из-за желания изъять российские активы

Планы использовать замороженные российские активы для кредитования Украины — это проявление крайнего инфантилизма со стороны европейских властей. Об этом заявил экономист Антон Любич.
«Мы видим, что правящая верхушка Евросоюза демонстрирует инфантильное поведение взрослых детей, которые топают ногами, кричат „хочу“ и не соотносят собственные действия с реальными возможностями и объективными ограничениями реальности», — сказал Любич газете «ВЗГЛЯД». По его словам, у Брюсселя отсутствуют какие-либо законные основания для передачи российских активов Украине, а разрабатываемые схемы рассчитаны скорее на воздействие на общественное мнение, чем на реальное решение юридических вопросов.
Любич отмечает, что существует только два легитимных способа распоряжения замороженными суверенными активами: либо добровольное согласие Москвы на их использование, либо официальное объявление войны России со стороны всех стран, претендующих на эти средства. Эксперт обращает внимание, что изъятие активов может быть расценено как формальный повод для начала военного конфликта.
Вопрос репараций, по словам эксперта, регулируется исключительно условиями мирного договора, который подписывается по итогам войны. Европа не имеет права самостоятельно изымать российские активы, если она не является стороной конфликта или если такое решение не закреплено в соответствующем соглашении между Россией и Украиной.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы для кредитования Украины, заявив, что речь идет не о прямой конфискации, а о предоставлении кредитов под будущие «репарации» со стороны России. Согласно озвученной схеме, кредиты Украине будут выдаваться под гарантии замороженных российских активов.
