Жители 19 регионов РФ смогут голосовать за кандидатов в Москве: что известно о подготовке к ЕДГ в столице

В период с 12 по 14 сентября жители 19 субъектов РФ получат возможность принять участие в выборах губернаторов на экстерриториальных участках, организованных в Москве в рамках единого дня голосования (ЕДГ-2025). Впервые избирательные пункты будут размещены в 12 ведущих центрах государственных услуг, находящихся в крупнейших торговых комплексах города, а также в одном гостиничном комплексе и на станции метро. Жители каких регионов смогут отдать голоса на выборах, находясь в Москве, и как проходит в столице процедура электронного голосования — в материале URA.RU.
Жители каких регионов смогут проголосовать в Москве
В единый день голосования в нескольких регионах России пройдут выборы губернаторов. В перечень территорий, чьи жители смогут проголосовать в Москве, включены Архангельская, Брянская, Иркутская, Калужская, Костромская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Оренбургская, Ростовская, Свердловская и Тамбовская области, Еврейская автономная область, а также Камчатский, Краснодарский и Пермский края, Республика Коми, Чувашская Республика и город Севастополь.
Для избирателей из указанных регионов в столице работают 14 экстерриториальных участков, оснащенных терминалами для электронного голосования. Для участия в мероприятиях на этих участках гражданам нужно было оформить соответствующее заявление на портале «Госуслуги» не позднее 8 сентября. Если решение изменилось, то необходимо отозвать ранее поданное заявление. К текущему моменту было подано около 18 тысяч заявлений.
Как проходит процедура электронного голосования
Граждане, чьи заявки на участие в выборах высших должностных лиц субъектов России в Москве были одобрены, смогут проголосовать на любом из 14 специализированных участков, открытых в столице с 12 по 14 сентября. Голосование будет проходить ежедневно с 8:00 до 20:00 (по мск). Для получения бюллетеня необходимо иметь при себе паспорт. После проверки документов избирателей направят к свободным терминалам для электронного голосования, где они смогут сделать выбор с использованием анонимного электронного бюллетеня.
Все пункты для голосования оснастят системами видеонаблюдения, которые будут обеспечивать непрерывную запись на протяжении всех дней проведения выборов, включая ночное время. Кроме того, благодаря содействию региональных общественных палат, на участках будут присутствовать наблюдатели.
Адреса пунктов электронного голосования
Московская городская избирательная комиссия официально утвердила адресный перечень из 14 площадок, на которых будут установлены комплексы электронного голосования. Среди них:
- ТРЦ «Афимолл Сити» на Пресненской набережной, дом 2;
- Торговый центр «Метрополис» на Ленинградском шоссе, дом 16А, строение 8;
- ТРЦ «Форт Отрадное» на улице Декабристов, дом 12;
- ТРЦ «Щелковский» на Щелковском шоссе, дом 75;
- Торговый центр «Город» на Рязанском проспекте, дом 2, корпус 3;
- ТРЦ «Ривьера» на Автозаводской улице, дом 18;
- ТРЦ «Колумбус» на Кировоградской улице, дом 13А;
- ТРЦ «Спектр» на Новоясеневском проспекте, дом 1;
- МФК «Кунцево Плаза» на Ярцевской улице, дом 19;
- Торговый центр «Калейдоскоп» на Сходненской улице, дом 56;
- Торговый комплекс «Зеленоградский» на Привокзальной площади, дом 1;
- Торговый комплекс «Галерея» на Новостроевской улице, дом 6.
Дополнительно для иногородних избирателей будет обеспечена возможность проголосовать посредством специальных терминалов. Они установлены в аванзале станции метро «Курская» Арбатско-Покровской линии (выход №1, Земляной Вал, дом 29) и в холле гостиницы «Дельта» туристско-гостиничного комплекса «Измайлово» (Измайловское шоссе, дом 71, корпус 4-Г).
