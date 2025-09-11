Путин назначил нового посла в Южном Судане

Президент РФ Владимир Путин назначил Александра Космодемьянского новым чрезвычайным и полномочным послом в Южном Судане. Этот указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
«Назначить Космодемьянского Александра Владиславовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Южный Судан», — указано в документе. Тем временем предыдущий посол Владлен Семиволос был освобожден от своих обязанностей.
Назначение новых послов происходит с плановой ротацией дипломатических кадров. Ранее, 5 сентября, президент сменил посла в Узбекистане. На должность был назначен Александр Ерхов. Он сменил Олега Мальгинова, который был послом с 2020 года.
