Путин назначил нового посла в Южном Судане

Послом РФ в Южном Судане назначен Александр Космодемьянский
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Космодемьянский сменил Семиволоса, указано в документе
Космодемьянский сменил Семиволоса, указано в документе Фото:

Президент РФ Владимир Путин назначил Александра Космодемьянского новым чрезвычайным и полномочным послом в Южном Судане. Этот указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

«Назначить Космодемьянского Александра Владиславовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Южный Судан», — указано в документе. Тем временем предыдущий посол Владлен Семиволос был освобожден от своих обязанностей.

Назначение новых послов происходит с плановой ротацией дипломатических кадров. Ранее, 5 сентября, президент сменил посла в Узбекистане. На должность был назначен Александр Ерхов. Он сменил Олега Мальгинова, который был послом с 2020 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин назначил Александра Космодемьянского новым чрезвычайным и полномочным послом в Южном Судане. Этот указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. «Назначить Космодемьянского Александра Владиславовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Южный Судан», — указано в документе. Тем временем предыдущий посол Владлен Семиволос был освобожден от своих обязанностей. Назначение новых послов происходит с плановой ротацией дипломатических кадров. Ранее, 5 сентября, президент сменил посла в Узбекистане. На должность был назначен Александр Ерхов. Он сменил Олега Мальгинова, который был послом с 2020 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...