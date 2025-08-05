Адвокат Добровинский отреагировал на слухи о том, что он будет вести развод Диброва

Адвокат Александр Добровинский на фоне появляющихся слухов о том, что именно он будет вести развод телеведущего Дмитрия Диброва, пока не торопится делать никаких заявлений. В беседе с URA.RU правозащитник высказался о ситуации.
«Никаких комментариев по этому поводу», — заявил Добровинский.
При этом он намекнул, что позже все может измениться: «Поживем, увидим, что будет», — сказал адвокат.
Грядущий развод шоумена обсуждают уже несколько дней. Причиной стала рассекреченная измена его супруги Полины, в браке с которой у них родились три сына. Сообщается, что 36-летняя Полина Диброва решила разорвать брак с 65-летним телеведущим Дмитрием Дибровым ради нового романа — с миллиардером, другом семьи и отцом шестерых детей, 50-летним Романом Товстиком.
Сам бизнесмен на фоне этих новостей заявил о расставании со своей супругой — 40-летней Еленой. Убитая горем многодетная мать публично рассказала о своих переживаниях в соцсетях. Также стало известно, что Полина являлась ее подругой и крестной матерью одного из шести детей.
Интересы Елены в суде будет представлять адвокат Екатерина Гордон. Правозащитница особенно надеется добиться того, чтобы дети остались с матерью. Ранее появилась информация, что Роман хочет бороться за наследников в суде.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.