Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высмеяла европейское единство. Она прокомментировала инцидент с салфеткой президента Франции Эммануэля Макрона, который был неправильно интерпретирован в СМИ.
«Елисейский дворец: „Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит так далеко, что даже простая салфетка выглядит как наркотик“» — написала Захарова в своем telegram-канале, цитируя условное высказывание, которое иллюстрирует абсурд ситуации. Она добавила, что теперь стоит ожидать от Берлина заявлений о том, что «каждый уважающий себя канцлер Германии носит в кармане ложечку для сахара».
Захарова также задала риторический вопрос о сущности европейского единства. Судя по некоторым медийным кадрам, оно заключается в «фактической легализации наркотиков и абсолютной безнаказанности политических режимов», добавила МИД РФ.
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