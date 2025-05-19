В Кремле ответили на упреки Трампа по Украине

Песков: украинское урегулирование требует кропотливой работы
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Песков отметил готовность РФ к обсуждению всех нюансов урегулирования украинского кризиса
Песков отметил готовность РФ к обсуждению всех нюансов урегулирования украинского кризиса Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Украинское урегулирование требует длительной и кропотливой работы из-за большого количества нюансов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Предстоит достаточно кропотливая и, может быть, по каким-то направлениям длительная работа», — подчеркнул Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС. Пресс-секретарь президента отметил отметил готовность России к такой детальной работе. Таким образом Песков прокомментировал высказывание американского главы Дональда Трампа о том, что он устал от переговоров на низком уровне.

При этом представитель Кремля добавил, что Москва открыта для диалога и готова обсуждать все сложные вопросы, связанные с украинским урегулированием. Он также напомнил о важности комплексного подхода и необходимости учета интересов всех сторон для достижения устойчивого мира в регионе.

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Украинское урегулирование требует длительной и кропотливой работы из-за большого количества нюансов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Предстоит достаточно кропотливая и, может быть, по каким-то направлениям длительная работа», — подчеркнул Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС. Пресс-секретарь президента отметил отметил готовность России к такой детальной работе. Таким образом Песков прокомментировал высказывание американского главы Дональда Трампа о том, что он устал от переговоров на низком уровне. При этом представитель Кремля добавил, что Москва открыта для диалога и готова обсуждать все сложные вопросы, связанные с украинским урегулированием. Он также напомнил о важности комплексного подхода и необходимости учета интересов всех сторон для достижения устойчивого мира в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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