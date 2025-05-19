В Кремле ответили на упреки Трампа по Украине

Украинское урегулирование требует длительной и кропотливой работы из-за большого количества нюансов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Предстоит достаточно кропотливая и, может быть, по каким-то направлениям длительная работа», — подчеркнул Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС. Пресс-секретарь президента отметил отметил готовность России к такой детальной работе. Таким образом Песков прокомментировал высказывание американского главы Дональда Трампа о том, что он устал от переговоров на низком уровне.
При этом представитель Кремля добавил, что Москва открыта для диалога и готова обсуждать все сложные вопросы, связанные с украинским урегулированием. Он также напомнил о важности комплексного подхода и необходимости учета интересов всех сторон для достижения устойчивого мира в регионе.
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