Трамп похвалил Путина перед встречей

Трамп похвалил Путина перед встречей на Аляске, назвав его «умным парнем»
Американский лидер отметил высокий ум президента России
Глава Белого дома Дональд Трамп похвалил президента России Владимира Путина перед грядущей встречей на Аляске, назвав его «умным парнем». Об этом американский лидер заявил в ходе общения с журналистами, во время полета на встречу с Путиным.

«Путин умный парень, занимается этим конфликтом уже давно, но я тоже. Я занимаюсь этим уже давно. И вот мы здесь. Мы — лидеры двух сверхдержав», — сказал Трамп. Его слова приводит издание Clash Report в соцсети X.

Ранее Трамп уже высказывался о Путине, назвав того «отличным парнем». Он отметил, что российский лидер произвел на него впечатление выдающегося человека. Американский президент также отметил важность развития торгово-экономических связей между США и РФ, подчеркнув необходимость укрепления сотрудничества между двумя ведущими державами. Об этом сообщил журналист Кремля Павел Зарубины, опубликовав старое интервью с американским лидером.

Встреча Путина и Трампа начнется в 22:00-22:30 по московскому времени (11:00-11:30 по местному времени) на военной базе JBER. Лидеры обсудят ряд международных и региональных тем, отношения России и США, а также урегулирование украинского конфликта.

