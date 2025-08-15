Трамп похвалил Путина перед встречей

Глава Белого дома Дональд Трамп похвалил президента России Владимира Путина перед грядущей встречей на Аляске, назвав его «умным парнем». Об этом американский лидер заявил в ходе общения с журналистами, во время полета на встречу с Путиным.
«Путин умный парень, занимается этим конфликтом уже давно, но я тоже. Я занимаюсь этим уже давно. И вот мы здесь. Мы — лидеры двух сверхдержав», — сказал Трамп. Его слова приводит издание Clash Report в соцсети X.
Ранее Трамп уже высказывался о Путине, назвав того «отличным парнем». Он отметил, что российский лидер произвел на него впечатление выдающегося человека. Американский президент также отметил важность развития торгово-экономических связей между США и РФ, подчеркнув необходимость укрепления сотрудничества между двумя ведущими державами. Об этом сообщил журналист Кремля Павел Зарубины, опубликовав старое интервью с американским лидером.
Встреча Путина и Трампа начнется в 22:00-22:30 по московскому времени (11:00-11:30 по местному времени) на военной базе JBER. Лидеры обсудят ряд международных и региональных тем, отношения России и США, а также урегулирование украинского конфликта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.