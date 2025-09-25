Алаудинов рассказал, как бойцы «Ахмата» в полном окружении держали оборону два месяца

Бойцы спецназа «Ахмат» почти два месяца держали оборону в полном окружении на позиции «Колизей» между селами Черкасское-Поречное и Мартыновка. Об этом рассказал командир подразделения Апти Алаудинов.
«Все они проявляют чудеса героизма: например, ребята, которые у меня находились на позиции „Колизей“, это животноводческий комплекс между Черкасским-Поречным и Мартыновкой, они почти два месяца были в полном окружении, не давая противнику пройти колонной через эту дорогу, уничтожая ежедневно его технику и живую силу, которая пыталась там продавиться», — рассказывает Алаудинов. Он отметил, что все бойцы героически погибли в ходе операции.
Ранее бойцы подразделения «Ахмат» и 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» проводили успешные операции на разных направлениях, в том числе на константиновском и харьковском участках, где им удалось уничтожить украинскую пехоту, технику и склады боеприпасов. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров неоднократно отмечал скоординированные действия и мужество военнослужащих, противодействующих попыткам ВСУ укрепить свои позиции.
