Суд признал законным продление ареста экс-замглавы Росгвардии Стригунову

Суд признал законным продление ареста бывшему первому заместителю директора Росгвардии Виктору Стригунову, обвиняемому в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили журналисты из зала суда. Судья оставил решение о продлении ареста до 30 ноября без изменений.
«Постановление 235-го гарнизонного военного суда оставить без изменения, жалобу — без удовлетворения», — передает РИА Новости слова судьи. Адвокат Стригунова на заседании ходатайствовал о проведении процесса в закрытом режиме, ссылаясь на необходимость сохранения врачебной тайны, что поддержали подсудимый и прокурор. СМИ были допущены только на оглашение итогового решения суда.
Согласно материалам следствия, в 2014 году Виктор Стригунов, осуществляя контроль над крупным контрактом на возведение учебного центра в Кемеровской области, распорядился приступить к реализации проекта, несмотря на действующие ограничения. В результате объект не был сдан в эксплуатацию, что привело к ущербу для государства, превысившему два миллиарда рублей.
В период с 2012 по 2014 годы Стригунов получил от представителей коммерческих структур взятки на общую сумму более 66 миллионов рублей за оказание общего покровительства при исполнении государственных строительных контрактов. В отношении генерала возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в особо крупном размере (три эпизода). Стригунов был задержан в начале июля в Москве, передает «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.