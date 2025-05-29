От жены Байдена требуют подробностей о состоянии здоровья экс-президента США во время правления

В США хотят начать расследование о здоровье Байдена во время президентства
© Служба новостей «URA.RU»
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В США подозревают, что окружение Байдена скрывало ухудшение его состояния здоровья
В США подозревают, что окружение Байдена скрывало ухудшение его состояния здоровья Фото:

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт призвала бывшую первую леди США Джилл Байден прокомментировать информацию о состоянии здоровья ее мужа, бывшего президента США Джо Байдена. Об этом Левитт заявила на пресс-брифинге, поднимая вопросы о возможном сокрытии реального состояния здоровья бывшего лидера страны.

«Я считаю, что бывшая первая леди определенно должна высказаться о том, что она видела, когда именно это было и что она знала», — сказала Левит. Трансляция ее выступления проходила на сайте Белого дома.

Она также добавила, что на основании «видеозаписей и фотосвидетельств» можно сделать выводы о том, что происходило сокрытие информации о здоровье Джо Байдена. Эти заявления прозвучали на фоне подготовки республиканцами в конгрессе расследования о предполагаемом ухудшении здоровья Байдена в последний год президентства.

Вопросы о состоянии здоровья Джо Байдена обсуждаются в США уже не первый месяц. После сообщений о диагностировании у Байдена агрессивной формы рака простаты и ухудшении его состояния критике подверглась и его супруга Джилл Байден, которую обвиняют в замалчивании диагноза. Ранее представители Республиканской партии и ряд западных СМИ также поднимали тему ухудшения здоровья экс-президента еще во время его президентства.

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Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт призвала бывшую первую леди США Джилл Байден прокомментировать информацию о состоянии здоровья ее мужа, бывшего президента США Джо Байдена. Об этом Левитт заявила на пресс-брифинге, поднимая вопросы о возможном сокрытии реального состояния здоровья бывшего лидера страны. «Я считаю, что бывшая первая леди определенно должна высказаться о том, что она видела, когда именно это было и что она знала», — сказала Левит. Трансляция ее выступления проходила на сайте Белого дома. Она также добавила, что на основании «видеозаписей и фотосвидетельств» можно сделать выводы о том, что происходило сокрытие информации о здоровье Джо Байдена. Эти заявления прозвучали на фоне подготовки республиканцами в конгрессе расследования о предполагаемом ухудшении здоровья Байдена в последний год президентства. Вопросы о состоянии здоровья Джо Байдена обсуждаются в США уже не первый месяц. После сообщений о диагностировании у Байдена агрессивной формы рака простаты и ухудшении его состояния критике подверглась и его супруга Джилл Байден, которую обвиняют в замалчивании диагноза. Ранее представители Республиканской партии и ряд западных СМИ также поднимали тему ухудшения здоровья экс-президента еще во время его президентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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