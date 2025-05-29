От жены Байдена требуют подробностей о состоянии здоровья экс-президента США во время правления

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт призвала бывшую первую леди США Джилл Байден прокомментировать информацию о состоянии здоровья ее мужа, бывшего президента США Джо Байдена. Об этом Левитт заявила на пресс-брифинге, поднимая вопросы о возможном сокрытии реального состояния здоровья бывшего лидера страны.
«Я считаю, что бывшая первая леди определенно должна высказаться о том, что она видела, когда именно это было и что она знала», — сказала Левит. Трансляция ее выступления проходила на сайте Белого дома.
Она также добавила, что на основании «видеозаписей и фотосвидетельств» можно сделать выводы о том, что происходило сокрытие информации о здоровье Джо Байдена. Эти заявления прозвучали на фоне подготовки республиканцами в конгрессе расследования о предполагаемом ухудшении здоровья Байдена в последний год президентства.
Вопросы о состоянии здоровья Джо Байдена обсуждаются в США уже не первый месяц. После сообщений о диагностировании у Байдена агрессивной формы рака простаты и ухудшении его состояния критике подверглась и его супруга Джилл Байден, которую обвиняют в замалчивании диагноза. Ранее представители Республиканской партии и ряд западных СМИ также поднимали тему ухудшения здоровья экс-президента еще во время его президентства.
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