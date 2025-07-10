Новый глава Минтранса рассказал, каким запомнил Романа Старовойта

Никитин: я запомнил Старовойта как достойного человека
© Служба новостей «URA.RU»
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Никитин присутствует на церемонии прощания со Старовойтовым
Никитин присутствует на церемонии прощания со Старовойтовым Фото:
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Экс-глава Минтранса Роман Старовойт покончил с собой

Новый глава Минтранса РФ Андрей Никитин запомнил бывшего главу министерства Романа Старовойта как достойного человека. Об этом чиновник заявил на церемонии прощания.

«Я запомнил его достойным человеком», — передает слова Никитина корреспондент URA.RU. Это заявление прозвучало на прощании со Старовойтом, где собрались многочисленные члены кабинета министров.

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Новый глава Минтранса РФ Андрей Никитин запомнил бывшего главу министерства Романа Старовойта как достойного человека. Об этом чиновник заявил на церемонии прощания. «Я запомнил его достойным человеком», — передает слова Никитина корреспондент URA.RU. Это заявление прозвучало на прощании со Старовойтом, где собрались многочисленные члены кабинета министров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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