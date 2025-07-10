Новый глава Минтранса рассказал, каким запомнил Романа Старовойта

Никитин присутствует на церемонии прощания со Старовойтовым
новость из сюжетаЭкс-глава Минтранса Роман Старовойт покончил с собой
Новый глава Минтранса РФ Андрей Никитин запомнил бывшего главу министерства Романа Старовойта как достойного человека. Об этом чиновник заявил на церемонии прощания.
«Я запомнил его достойным человеком», — передает слова Никитина корреспондент URA.RU. Это заявление прозвучало на прощании со Старовойтом, где собрались многочисленные члены кабинета министров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!