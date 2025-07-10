В Кремле ответили на вопрос, почему Путин не поехал на прощание со Старовойтом

Песков: Путин не поехал на прощание со Старовойтом из-за своего графика
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песков заявил, что Путин не смог посетить прощание со Старовойтом
Песков заявил, что Путин не смог посетить прощание со Старовойтом Фото:
новость из сюжета
Экс-глава Минтранса Роман Старовойт покончил с собой

Президент РФ Владимир Путин далеко не всегда посещает печальные церемонии, и сегодня он не смог приехать на прощание с экс-министром транспорта и бывшим губернатором Курской области Романом Старовойтом из-за плотного графика. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент далеко не всегда посещает такие печальные церемонии прощания <...> Это всегда личное решение», — сообщил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что на прощании присутствовали многие члены правительства, а президент не смог присутствовать из-за другого графика на данный день.

Прощание со Старовойтом прошло 10 июля, там присутствовали новый глава Минтранса Андрей Никитин, министр цифрового развития Максут Шадаев, министр культуры Ольга Любимова и другие. Экс-глава Минтранса РФ и экс-губернатор Курской области совершил самоубийство 7 июля через несколько часов после того, как его сняли с должности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин далеко не всегда посещает печальные церемонии, и сегодня он не смог приехать на прощание с экс-министром транспорта и бывшим губернатором Курской области Романом Старовойтом из-за плотного графика. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Президент далеко не всегда посещает такие печальные церемонии прощания <...> Это всегда личное решение», — сообщил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что на прощании присутствовали многие члены правительства, а президент не смог присутствовать из-за другого графика на данный день. Прощание со Старовойтом прошло 10 июля, там присутствовали новый глава Минтранса Андрей Никитин, министр цифрового развития Максут Шадаев, министр культуры Ольга Любимова и другие. Экс-глава Минтранса РФ и экс-губернатор Курской области совершил самоубийство 7 июля через несколько часов после того, как его сняли с должности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...