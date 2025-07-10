В Кремле ответили на вопрос, почему Путин не поехал на прощание со Старовойтом

Президент РФ Владимир Путин далеко не всегда посещает печальные церемонии, и сегодня он не смог приехать на прощание с экс-министром транспорта и бывшим губернатором Курской области Романом Старовойтом из-за плотного графика. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Президент далеко не всегда посещает такие печальные церемонии прощания <...> Это всегда личное решение», — сообщил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что на прощании присутствовали многие члены правительства, а президент не смог присутствовать из-за другого графика на данный день.
Прощание со Старовойтом прошло 10 июля, там присутствовали новый глава Минтранса Андрей Никитин, министр цифрового развития Максут Шадаев, министр культуры Ольга Любимова и другие. Экс-глава Минтранса РФ и экс-губернатор Курской области совершил самоубийство 7 июля через несколько часов после того, как его сняли с должности.
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