Игорь Краснов стал еще на шаг ближе к должности председателя Верховного суда РФ

Генеральный прокурор России Игорь Краснов сдал квалификационный экзамен на должность судьи с оценкой «отлично», несмотря на наличие формального освобождения от испытания. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на информированные источники.
«Экзамен проходил 25 августа. Краснов имел основания для освобождения: звание „Заслуженный юрист РФ“, полученное на прошлой неделе (по закону „О статусе судей“ это позволяет не сдавать экзамен). Тем не менее, он решил сдать экзамен и сделал это на „отлично“», — сообщает издание.
Краснов является единственным претендентом на пост председателя Верховного суда РФ, вакантный после смерти Ирины Подносовой. Добровольная сдача экзамена расценивается как шаг для легитимации его будущего назначения, отмечает издание.
Ранее Игорь Краснов, занимающий пост Генерального прокурора Российской Федерации, подал документы на замещение должности председателя Верховного суда России. Об этом сообщил Николай Тимошин, возглавляющий Высшую квалификационную коллегию судей РФ. По его словам, соответствующие материалы были переданы в коллегию, которая осуществляет рассмотрение претендентов на ключевые должности в судебной системе.
