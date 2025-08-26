Сальдо рассказал Путину, сколько лесов сожгли ВСУ в Херсонской области

В Херсонской области выгорело более одной тысячи гектаров лесов, причем большая часть этих пожаров была вызвана целенаправленными ударами ВСУ. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Противник нам добавляет — просто целенаправленно зажигательные снаряды бьют по полям, по посевам, по лесам. <...> Более тысячи гектаров уже выгорело», — сказал Сальдо. Его слова опубликованы на официальном сайте Кремля. Губернатор напомнил, что после Великой Отечественной войны на территории области было высажено более 180 тысяч гектаров леса, который сейчас представляет собой крепкий сосновый массив.
Владимир Путин выразил обеспокоенность ситуацией и поручил принять дополнительные меры по обеспечению безопасности, в том числе для медицинских работников. Было принято решение о выделении бронемашин для медицинских бригад, чтобы повысить их защищенность при выполнении служебных обязанностей. Сальдо выразил благодарность президенту и подчеркнул, что регион уже получил 15 таких автомобилей.
В ходе встречи губернатор доложил президенту не только о ситуации с лесными пожарами, но и о ключевых направлениях социально-экономического развития региона. За прошедший год и первую половину 2025 года в области были реализованы или запущены ряд значимых инфраструктурных и инвестиционных проектов. Одним из важных направлений стало начало ремонта магистрали федерального значения М-17, соединяющей Херсонскую область с Крымом.
Сальдо сообщил, что за 2024 год и первую половину 2025 года для жилищного строительства было выделено 44 участка общей площадью около 600 гектаров. Потенциально на этих территориях может быть возведено до 5,7 миллиона квадратных метров жилья. Для участников СВО и социальных категорий граждан предусмотрены льготы при покупке жилья. В регионе разработаны мастер-планы для двух опорных населенных пунктов на побережье Азовского и Черного морей. В Херсонской области построена новая подстанция на 150 киловольт, что позволило выровнять уровень электроснабжения на левобережье. Также завершено строительство газопровода со стороны Крыма, который обеспечивает энергоресурсами южную часть региона.
Несмотря на засушливое лето и отсутствие мелиорации, аграрии области собрали урожай в объеме более 1,3 миллиона тонн. По данным губернатора, в регионе зарегистрировано почти 13 тысяч субъектов предпринимательства, а объем собственных доходов бюджета превысил 7 миллиардов рублей. На территории области размещено 60 инвестиционных площадок, заключено 45 договоров с инвесторами, общий объем вложений — более 10 миллиардов рублей. В Херсонской области активно развивается банковский сектор. Жителям выдано более 230 тысяч банковских карт, а количество установленных терминалов превысило 5 тысяч.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.