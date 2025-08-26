NYP: Келлогу наняли дополнительную охрану в Киеве, чтобы уберечь от фанатов

Американское посольство на Украине усилило меры безопасности во время визита спецпосланника главы Белого дома Дональда Трампа по Украине Кита Келлога в Киев. Об этом написала газета New York Post (NYP) со ссылкой на свои источники.
«Посольству США пришлось привлечь дополнительные силы безопасности, чтобы уберечь его от толп фанатов в ходе поездки», — говорится в материале. Он опубликован на сайте NYP.
Издание также указывает, что в ходе пребывания Келлога в Киеве его сопровождали многочисленные украинцы, включая военнослужащих, которые выражали одобрение его усилиям по достижению урегулирования ситуации на Украине. По информации источников NYP, спецпосланник активно содействует преодолению разногласий между Киевом и Вашингтоном, особенно на фоне неудачного визита президента Украины Владимира Зеленского в американскую столицу в феврале текущего года.
Ранее стало известно, что Келлог посетил Киев с визитом 24 августа. Там он принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных дню независимости Украины, пишет RT.
