NYP: Келлогу наняли дополнительную охрану в Киеве, чтобы уберечь от фанатов

Посольство США в Киеве привлекло дополнительную охрану для защиты Келлога (на фото справа)
Посольство США в Киеве привлекло дополнительную охрану для защиты Келлога (на фото справа)

Американское посольство на Украине усилило меры безопасности во время визита спецпосланника главы Белого дома Дональда Трампа по Украине Кита Келлога в Киев. Об этом написала газета New York Post (NYP) со ссылкой на свои источники.

«Посольству США пришлось привлечь дополнительные силы безопасности, чтобы уберечь его от толп фанатов в ходе поездки», — говорится в материале. Он опубликован на сайте NYP.

Издание также указывает, что в ходе пребывания Келлога в Киеве его сопровождали многочисленные украинцы, включая военнослужащих, которые выражали одобрение его усилиям по достижению урегулирования ситуации на Украине. По информации источников NYP, спецпосланник активно содействует преодолению разногласий между Киевом и Вашингтоном, особенно на фоне неудачного визита президента Украины Владимира Зеленского в американскую столицу в феврале текущего года.

Ранее стало известно, что Келлог посетил Киев с визитом 24 августа. Там он принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных дню независимости Украины, пишет RT.

