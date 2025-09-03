Визит Путина в Китай совпал с рекордной жарой за всю историю с 1961 года

Средняя температура по стране с июня по август достигла 22,31 градуса Цельсия
Средняя температура по стране с июня по август достигла 22,31 градуса Цельсия
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Визит президента России Владимира Путина в Китай пришелся на период аномально высоких температур, которые стали рекордными за всю историю метеорологических наблюдений в стране. Это следует из данных китайского метеорологического управления.

«С июня по август этого (2025) года средняя температура в стране достигла рекордно высокого уровня, что сделало это лето самым жарким за всю историю наблюдений», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте метеорологического управления КНР. Средняя температура по стране с июня по август 2025 года достигла 22,31 градуса Цельсия. Этот показатель превысил все предыдущие значения за более чем шесть десятилетий наблюдений.

Особенно высокие температуры были зафиксированы в западных и центральных регионах Китая. В числе наиболее пострадавших оказались Синьцзян-Уйгурский автономный район, а также провинции Шэньси, Хэнань, Шаньси и Шаньдун. Город Ханчжоу, административный центр восточной провинции Чжэцзян, установил абсолютный рекорд по количеству дней с высокой температурой подряд. В августе 2025 года здесь отмечено 29 последовательных дней, когда температура превышала допустимые для региона значения.

