В пятницу смотрим комедию о COVID и большую театральную премьеру

В пятницу, 7 августа, можно начинать креативить и готовиться к ярким выходным. В новой подборке URA.RU мы предлагаем вам несколько вариантов: нарисовать свой новый дом и поселиться в социальной сети, посмотреть, как испанские актеры троллят простых смертных на карантине, оценить театральную премьеру или размять шейные позвонки на самом длинном в истории фестивале тяжелой музыки.
Что сделать до работы?
Поселиться в Instagram. Буквально. В Инстаграме набирает популярность
Что сделать в обед?
Посмотреть комедийное шоу о карантине. В Испании документация карантина заинтересовала государственное телевидение: на канале La 1 стало выходить тридцатиминутное комедийное
Что сделать вечером?
В 21:00 на сайте петербургского театра Музкомедии состоится долгожданная
Европейский альянс металл-фестивалей из Бельгии, Румынии, Англии, Испании, Германии и других стран проведут специальный стрим 7—9 августа, в который войдут
План на 8 августа мы опубликуем через сутки. Рекомендации URA.RU также есть в виде рассылки на электронную почту. Мы будем признательны за замечания и предложения по этой рассылке. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в