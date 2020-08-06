В пятницу смотрим комедию о COVID и большую театральную премьеру

В пятницу насладимся комедией. Фото: Александр Мамаев © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

В пятницу, 7 августа, можно начинать креативить и готовиться к ярким выходным. В новой подборке URA.RU мы предлагаем вам несколько вариантов: нарисовать свой новый дом и поселиться в социальной сети, посмотреть, как испанские актеры троллят простых смертных на карантине, оценить театральную премьеру или размять шейные позвонки на самом длинном в истории фестивале тяжелой музыки.

Что сделать до работы?

Поселиться в Instagram. Буквально. В Инстаграме набирает популярность аккаунт «ИзоДом» , где выкладывают изображение своего жилища на карантине известные (и не только) творцы. В «Доме» уже несколько десятков «этажей». Принять участие в проекте может любой желающий, для этого достаточно заполнить форму и отправить свой рисунок.

Что сделать в обед?

Посмотреть комедийное шоу о карантине. В Испании документация карантина заинтересовала государственное телевидение: на канале La 1 стало выходить тридцатиминутное комедийное шоу «Дневники карантина» , в котором 15 известных испанских актёров иронично изображают жизнь обычных семей во время пандемии.

Что сделать вечером?

В 21:00 на сайте петербургского театра Музкомедии состоится долгожданная онлайн-премьера спектакля «Как важно быть серьёзным» по произведению Оскара Уайльда. Одно из самых искрометных произведений столетия, дважды экранизированное в Голливуде, увидит свет в новой современной режиссёрской интерпретации Ильи Макарова.

Европейский альянс металл-фестивалей из Бельгии, Румынии, Англии, Испании, Германии и других стран проведут специальный стрим 7—9 августа, в который войдут эксклюзивные выступления от музыкантов , выбранные организаторами каждого фестиваля по своим критериям. С 12.00 до 00:00 за три дня на площадке появятся выступления более 30 групп: Avatar, Sabaton, Cult of fire, White Walls и других.