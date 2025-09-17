Юрия Бутусова похоронят 21 сентября

Похороны театрального режиссера Юрия Бутусова состоятся 21 сентября на Кунцевском кладбище в Москве. Об этом сообщила вдова режиссера Мария.
«Это будет Кунцевское кладбище, Москва», — сказала Мария ТАСС. По ее словам, церемония начнется в 12 часов дня.
Юрий Бутусов скончался 9 августа в возрасте 63 лет. О его смерти стало известно на следующий день. Как сообщил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, заслуженный деятель искусств РФ, режиссер утонул в Черном море. В тот момент он находился на отдыхе в Болгарии вместе с семьей. Тело Бутусова было кремировано.
В Театре имени Пушкина 23 августа прошла церемония прощания с Бутусовым. Проститься с режиссером пришли сотни людей. Прощание длилось более трех часов. У входа в театр был организован стихийный мемориал — люди приносили цветы и свечи под афишу спектакля «Барабаны в ночи», поставленного Бутусовым по пьесе Бертольта Брехта в 2016 году.
Юрий Бутусов был одной из ключевых фигур современного российского театра. Он родился 24 сентября 1961 года в Гатчине. Его профессиональная карьера началась в Петербурге, где он стал главным режиссером Академического театра имени Ленсовета с 2011 по 2017 годы, а затем художественным руководителем этого театра с 2017 по 2018 годы. С 2018 по 2022 год Юрий Бутусов занимал пост главного режиссера Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве.
