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26 апреля 2017
Главные новости Москвы
13:23  26 апреля 2017 0

Силовики предотвратили теракт на Сахалине

Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб
Силовики вовремя сумели среагироватьФото: Вадим Ахметов © URA.RU

ФСБ России сумела предотвратить теракт в одном из общественных мест Сахалина, где задержали двух сторонников ИГ* (террористическая организация, запрещенная в России решением Верховного суда).

Подозреваемых в подготовке теракта задержали в городе Южно-Сахалинске, ими оказались представитель одной из центральноазиатских республик, а также гражданин России, пишет «Интерфакс».

В ходе обысков силовики изъяли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, пропагандистские материалы ИГ и запрещенную экстремистскую литературу. В мобильниках подозреваемых были снимки схем для изготовления бомб.

По факту подготовки теракта возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия.

Лев Истомин
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