Появились первые кадры Куклачева после перенесенного инфаркта

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Творческая встреча в пресс-центре ТАСС с художественным руководителем «Театра кошек» Юрием Куклачёвым. 2 апреля 2024. Москва, куклачев юрий
Куклачев, переживший инфакрт, уже ходит самостоятельно Фото:

Появились первые кадры из палаты народного артиста РСФСР и дрессировщика кошек Юрия Куклачева, где он проходит восстановление. Артист, переживший обширный инфаркт, чувствует себя хорошо и уже передвигается самостоятельно. Видео оказалось в распоряжении Пятого канала.

«Спасли, можно сказать, сердце, которое не подлежало вообще жизни, сумели восстановить, сделать. И вот я уже хожу — 100 метров прошел по коридору. Так что идет восстановление», — сообщил Куклачев. Он заявил, что скоро он продолжит радовать детей и всю Россию.

Куклачев также рассказал, что ему прислали огромное количество писем со словами поддержки. Он отметил, что теплые слова пришли из Америки, Австралии, Японии, Африки и даже с Украины.

Дрессировщика Юрия Куклачева экстренно госпитализировали 12 апреля с празднования своего 75-летия. У него случился обширный инфаркт. На связь он впервые вышел 14 апреля.

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Появились первые кадры из палаты народного артиста РСФСР и дрессировщика кошек Юрия Куклачева, где он проходит восстановление. Артист, переживший обширный инфаркт, чувствует себя хорошо и уже передвигается самостоятельно. Видео оказалось в распоряжении Пятого канала. «Спасли, можно сказать, сердце, которое не подлежало вообще жизни, сумели восстановить, сделать. И вот я уже хожу — 100 метров прошел по коридору. Так что идет восстановление», — сообщил Куклачев. Он заявил, что скоро он продолжит радовать детей и всю Россию. Куклачев также рассказал, что ему прислали огромное количество писем со словами поддержки. Он отметил, что теплые слова пришли из Америки, Австралии, Японии, Африки и даже с Украины. Дрессировщика Юрия Куклачева экстренно госпитализировали 12 апреля с празднования своего 75-летия. У него случился обширный инфаркт. На связь он впервые вышел 14 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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