Появились первые кадры Куклачева после перенесенного инфаркта

26 апреля 2024 в 21:12 Размер текста - 17 +

Куклачев, переживший инфакрт, уже ходит самостоятельно Фото: Роман Наумов © URA.RU Появились первые кадры из палаты народного артиста РСФСР и дрессировщика кошек Юрия Куклачева, где он проходит восстановление. Артист, переживший обширный инфаркт, чувствует себя хорошо и уже передвигается самостоятельно. Видео оказалось в распоряжении Пятого канала. «Спасли, можно сказать, сердце, которое не подлежало вообще жизни, сумели восстановить, сделать. И вот я уже хожу — 100 метров прошел по коридору. Так что идет восстановление», — сообщил Куклачев. Он заявил, что скоро он продолжит радовать детей и всю Россию. Куклачев также рассказал, что ему прислали огромное количество писем со словами поддержки. Он отметил, что теплые слова пришли из Америки, Австралии, Японии, Африки и даже с Украины. Дрессировщика Юрия Куклачева экстренно госпитализировали 12 апреля с празднования своего 75-летия. У него случился обширный инфаркт. На связь он впервые вышел 14 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Появились первые кадры из палаты народного артиста РСФСР и дрессировщика кошек Юрия Куклачева, где он проходит восстановление. Артист, переживший обширный инфаркт, чувствует себя хорошо и уже передвигается самостоятельно. Видео оказалось в распоряжении Пятого канала. «Спасли, можно сказать, сердце, которое не подлежало вообще жизни, сумели восстановить, сделать. И вот я уже хожу — 100 метров прошел по коридору. Так что идет восстановление», — сообщил Куклачев. Он заявил, что скоро он продолжит радовать детей и всю Россию. Куклачев также рассказал, что ему прислали огромное количество писем со словами поддержки. Он отметил, что теплые слова пришли из Америки, Австралии, Японии, Африки и даже с Украины. Дрессировщика Юрия Куклачева экстренно госпитализировали 12 апреля с празднования своего 75-летия. У него случился обширный инфаркт. На связь он впервые вышел 14 апреля.