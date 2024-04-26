Появились первые кадры Куклачева после перенесенного инфаркта

Появились первые кадры из палаты народного артиста РСФСР и дрессировщика кошек Юрия Куклачева, где он проходит восстановление. Артист, переживший обширный инфаркт, чувствует себя хорошо и уже передвигается самостоятельно. Видео оказалось в распоряжении Пятого канала.
«Спасли, можно сказать, сердце, которое не подлежало вообще жизни, сумели восстановить, сделать. И вот я уже хожу — 100 метров прошел по коридору. Так что идет восстановление», — сообщил Куклачев. Он заявил, что скоро он продолжит радовать детей и всю Россию.
Куклачев также рассказал, что ему прислали огромное количество писем со словами поддержки. Он отметил, что теплые слова пришли из Америки, Австралии, Японии, Африки и даже с Украины.
Дрессировщика Юрия Куклачева экстренно госпитализировали 12 апреля с празднования своего 75-летия. У него случился обширный инфаркт. На связь он впервые вышел 14 апреля.
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