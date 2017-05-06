РПЦ поддержала идею запрета крупным гипермаркетам работать в воскресенье

20:55 06 мая 2017 0

Священнослужители считают, что гипермаркеты разлучают семьи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Представители Русской православной церкви поддержали идею Совета Федерации запретить крупным гипермаркетам работать в воскресенье. Священнослужители считают, что россияне слишком много времени тратят на покупки и совсем не уделяют внимание друг другу.

«Я положительно отношусь к инициативе освободить воскресенье от шопинга, потому что людям нужен день отдыха. Конечно, для верующих людей воскресенье — это время, когда они в храм идут», — цитирует «Интерфакс» заявление главы синодального Отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Илариона.

Митрополит предположил, что некоторые семьи вовсе распадаются из-за того, что супруги слишком мало проводят время друг с другом. По мнению священнослужителя, вместо поездок по магазинам гораздо полезнее провести воскресный день в церкви и в кругу семьи.

Ранее группа сенаторов заявила, что готовит законопроект, который предлагает запретить магазинам крупных ритейлеров работать круглосуточно, а также в воскресенье.