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06 мая 2017
05 мая 2017
20:55  06 мая 2017 0

РПЦ поддержала идею запрета крупным гипермаркетам работать в воскресенье

Клипарт. Екатеринбург, гипермаркет ашан, пункт обслуживания клиентов
Священнослужители считают, что гипермаркеты разлучают семьиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Представители Русской православной церкви поддержали идею Совета Федерации запретить крупным гипермаркетам работать в воскресенье. Священнослужители считают, что россияне слишком много времени тратят на покупки и совсем не уделяют внимание друг другу.

«Я положительно отношусь к инициативе освободить воскресенье от шопинга, потому что людям нужен день отдыха. Конечно, для верующих людей воскресенье — это время, когда они в храм идут», — цитирует «Интерфакс» заявление главы синодального Отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Илариона.

Митрополит предположил, что некоторые семьи вовсе распадаются из-за того, что супруги слишком мало проводят время друг с другом. По мнению священнослужителя, вместо поездок по магазинам гораздо полезнее провести воскресный день в церкви и в кругу семьи.

Ранее группа сенаторов заявила, что готовит законопроект, который предлагает запретить магазинам крупных ритейлеров работать круглосуточно, а также в воскресенье.

Евгений Лазарев
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