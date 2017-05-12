10:16 12 мая 2017 0

Пресс-секретарь Трампа носит разные ботинки Фото: depositphotos.com © URA.RU

В соцсетях идет активное обсуждение мартовского снимка, на котором пресс-секретарь американского президента Дональда Трампа Шон Спайсер запечатлен в разных ботинках. Снимок на своей страничке в Твиттере выложил кинопродюсер Джон Коэн.

На фото видно, что на одной ноге Спайсера в ботинок черного цвета, а на второй — коричневого. Как выяснилось, снимок оказался подлинным, разные ботинки видны и на видеозаписи мероприятия с участием Трампа и его пресс-секретаря, передает телеканал «Дождь».

Фото сделаны 13 марта корреспондентом The New York Times Стивеном Кроли во время встречи пресс-секретаря с журналистами. По всей видимости, на одной из ног Спайсера надет специальный медицинский ботинок, это связано с травмой лодыжки представителя Белого дома.