Европейские элиты продолжат затягивать украинский кризис даже после завершения вооруженного конфликта в секторе Газа. Об этом в интервью URA.RU рассказал президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде.
«Европейским элитам невыгодно завершение украинского конфликта. Это видно по растущему числу провокаций с их стороны, как это было, например, с „российскими дронами“ в Польше. Думаю, что они еще захотят расширить зону военных действий, а американцы продолжат на этом зарабатывать, так как бесплатно оружие ВСУ они уже не поставляют», — сообщил политолог Садыгзаде, отвечая на вопрос о том, повлияет ли повестка о признании Палестины и завершении боевых действий в секторе Газе на ход СВО.
Он добавил, что в перспективе могут возникнуть новые вооруженные конфликты на Ближнем Востоке. «Например, Египет уже наращивает свой военный потенциал на территории Синайского полуострова, поэтому Израиль бьет тревогу и уже попросил США заняться его демилитаризацией. Соглашение между Пакистаном и Саудовской Аравией о взаимной обороне тоже нагнетает обстановку», — сказал эксперт.
На данный момент Палестину считают независимым государством уже 151 из 193 стран — членов ООН. Россия — в числе первых государств, признавших ее суверенитет, она это сделала еще в 1988 году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.