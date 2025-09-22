Политолог Садыгзаде рассказал, как конец войны в Газе повлияет на ход СВО

Элиты Европы продолжат затягивать украинский кризис после окончания войны в Газе
На Ближнем Востоке могут возникнуть новые вооруженные конфликты
На Ближнем Востоке могут возникнуть новые вооруженные конфликты

Европейские элиты продолжат затягивать украинский кризис даже после завершения вооруженного конфликта в секторе Газа. Об этом в интервью URA.RU рассказал президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде.

«Европейским элитам невыгодно завершение украинского конфликта. Это видно по растущему числу провокаций с их стороны, как это было, например, с „российскими дронами“ в Польше. Думаю, что они еще захотят расширить зону военных действий, а американцы продолжат на этом зарабатывать, так как бесплатно оружие ВСУ они уже не поставляют», — сообщил политолог Садыгзаде, отвечая на вопрос о том, повлияет ли повестка о признании Палестины и завершении боевых действий в секторе Газе на ход СВО.

Он добавил, что в перспективе могут возникнуть новые вооруженные конфликты на Ближнем Востоке. «Например, Египет уже наращивает свой военный потенциал на территории Синайского полуострова, поэтому Израиль бьет тревогу и уже попросил США заняться его демилитаризацией. Соглашение между Пакистаном и Саудовской Аравией о взаимной обороне тоже нагнетает обстановку», — сказал эксперт.

На данный момент Палестину считают независимым государством уже 151 из 193 стран — членов ООН. Россия — в числе первых государств, признавших ее суверенитет, она это сделала еще в 1988 году.

