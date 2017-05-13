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13 мая 2017
12 мая 2017
15:53  13 мая 2017 0

Компания сына вице-президента «РЖД» полюбовно договорилась с властями США

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Сторонам удалось договориться без судаФото: depositphotos.com © URA.RU

Компания сына вице-президента «РЖД» Prevezon Holdings без суда договорилась с властями США, сообщает информагентство Nation News. Бизнесмена Дениса Кацыва подозревали в отмывании бюджетных денег в России с помощью мошеннических схем.

В свое время это дело предал огласке Сергей Магнитский. Компания Prevezon Holdings, которой владеет Денис Кацыв, сын вице-президента «РЖД» Петра Кацыва, была заподозрена в отмывании средств, похищенных из российского бюджета. Речь шла о 1,93 млн долларов, которые были частью суммы в 230 $ млн, полученной в результате мошеннической схемы.

В Южном окружном суде Нью-Йорка больше года длился судебный процесс по делу бизнесмена. В итоге обеим сторонам удалось уладить вопрос мирным путем.

На сайте минюста США появилось сообщение, что Денис Кацыв без судебного разбирательства выплатит властям США около 5,9 $ млн. Согласно договоренности также будут разморожены счета Prevezon Holdings, на которых находится порядка 22-28 миллиона долларов. Адвокат компании Фейт Гэй назвала произошедшее настоящей победой. Такая договоренность, по ее мнению, доказывает, что Prevezon Holdings не была связана с налоговыми махинациями в РФ и не состояла в преступной группе.

Евгений Лазарев
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