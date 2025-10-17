Macan поставил точку в вопросе с армией

Российский рэпер Macan (Андрей Косолапов) сообщил, что 28 ноября 2025 года отправится в армию. Об этом артист рассказал в личном обращении, опубликованном в его официальном telegram-канале. По словам исполнителя, по этой причине он продает свой автомобиль BMW M5 через дилерский центр «Рольф».
«В последнее время огромное количество неправдивых инфо-вбросов, желтые СМИ атакуют и выдумывают на ходу. Я никуда не уезжал, не был ни в какой Испании, никогда не скрывался. 28 ноября ухожу в армию, решил продать легендарную М5», — уточнил Macan в telegram-канале.
Исполнитель добавил, что решение уйти на службу стало для него новым этапом, к которому он идет осознанно. Он попросил поклонников не обращать внимания на слухи и «беречь легенду».
Ранее СМИ сообщали, что Macan не явился в военкомат 15 октября, однако сам артист опроверг слухи о попытках уклониться от службы и подтвердил получение повестки. Среди возможных вариантов службы для исполнителя назывался элитный Семеновский полк.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.