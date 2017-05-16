Хакеры украли новых «Пиратов Карибского моря» и требуют выкуп

07:47 16 мая 2017 1

Хакеры утверждают, что им удалось завладеть новыми «Пиратами Карибского моря» Фото: depositphotos.com © URA.RU

Хакеры заявили, что им удалось украсть еще не вышедший в прокат фильм «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». Киберпреступники грозят выложить его в Сеть, если The Walt Disney Company не заплатит им денег.

Директор компании Боб Айгер подтвердил информацию о краже, однако не уточнил, о каком именно фильме идет речь, сообщает «Газета.Ru».

Хакеры потребовали от компании перечислить им внушительную сумму в биткоинах, а если не получат денег, грозятся сначала обнародовать пятиминутный отрывок, а после публиковать отдельные фрагменты по 20 минут каждый.

В Walt Disney заявили, что активно сотрудничают по этому вопросу с ФБР и не намерены выполнять условия киберпреступников.

В минувшую пятницу началась массовая хакерская. Вирус шифрует все файлы на компьютере и просит деньги за разблокировку. По последним данным, он заразил уже 300 тысяч компьютеров в 150 странах, в том числе в России. Есть данные, что вирус-вымогатель, могли запустить хакеры из КНДР, напоминает «Эхо Москвы».

На фоне этих событий советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко предложил создать аналог Интерпола для расследования киберпреступлений, отмечает «Национальная служба новостей».