Черепаха разбила машину, прыгнув с 26 этажа

22:21 02 июня 2017 0

Дальневосточная черепаха, к сожалению, погибла Фото: Википедия

В Китае дальневосточная черепаха разбила припаркованную возле дома Toyota Camry, упав с 26 этажа. Хозяйка животного платить владельцу автомобиля отказывается, мотивируя это тем, что черепаха упала сама.

Инцидент произошел в городе Ганьчжоу, уточняет агентство Nation News. Владелец машины, на которую упала черепаха, обратился в полицию. В результате ЧП у автомобиля оказалась помята крыша и разбито заднее стекло. Черепаха, к сожалению, погибла.

Выяснилось, что хозяйка оставила черепаху на кухне и не уследила за ней. Женщина говорит, что не будет оплачивать ремонт машины, потому что ее вины в случившемся нет, черепаха свалилась сама. В полиции сторонам объяснили, что в их деле предстоит разобраться юристам.

Длина карапакса (спинного щита панциря) дальневосточных черепах обычно не превышает 20—25 см, но изредка попадаются экземпляры с длиной панциря до 40 см. Вес черепахи может достигать 4,5 кг.[4] Недавняя поимка черепахи живым весом в 17 тайваньских фунтов (свыше 11 кг), с длиной панциря 46, в пруду рыбоводческого хозяйства близ г. Тайнань на Тайване привлекла внимание средств массовой информации острова.[