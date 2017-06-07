07:59 07 июня 2017 0

"Друг человека" убил хозяина Фото: Ксения Пашкова © URA.RU

В Британии фермер-мультимиллионер умер от сердечного приступа после того, как его сбил трактор, за рулем которого находилась его собака. Об этом сообщает агентство Nation News со ссылкой на источник, близкий к семье погибшего.

Инцидент произошел с 70-летним фермером Дереком Мидом на юге Англии в местечке Хьюиш. По сообщению источника, пес прыгнул в кабину трактора и случайно завел двигатель. Предполагают, что так же случайно собака сдвинула с места рычаг коробки передач. Полиция и скорая помощь вскоре прибыли на место происшествия, но отца троих детей не удалось спасти. Врачи констатировали, что смерть произошла от сердечного приступа.

Члены семьи Мид занимаются сельским хозяйством с XV века. Дерек Мид владел Mead Group, которой принадлежат ферма Puxton Park и один из самых крупных аукционных центров Южной Англии, передает RT.