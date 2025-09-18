Россия ответит на недружественный шаг Японии

Россия намерена ответить на введение новых санкций Японии в отношении РФ и готова принять адекватные контрмеры, включая асимметричные меры. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
«Очередные недружественные действия Японии не останутся без ответа, но наш ответ будет продуманным и исходить будет из национальных интересов», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ на брифинге. Она отметила, что Россия намерена продолжать предпринимать соответствующие ответные меры, включая асимметричные шаги.
Министерство иностранных дел Японии информировало о принятии санкционных мер в отношении 52 российских организаций и 10 граждан Российской Федерации из-за событий на Украине. Также под ограничения попали три организации из Белоруссии.
Кроме того, Южная Корея, США и Япония объявили о совместных военных учениях. Учения под названием Freedom Edge пройдут в течении пяти дней — с 15 по 19 сентября. Они будут организованы в международных водах в районе острова Чеджудо.
По данным Reuters, на учениях США впервые продемонстрировали новую ракетную систему средней дальности Typhon. Отмечается, что пусковая установка способна запускать крылатые ракеты Tomahawk на расстояния, позволяющие наносить удары по восточному побережью Китая и территории России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.