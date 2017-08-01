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01 августа 2017
31 июля 2017
Главные новости Москвы
04:57  01 августа 2017 0

Работающим пенсионерам поднимут пенсию

Кошель и аварийка, пенсия, кошелек, деньги
Максимальная сумма прибавки к пенсии составит 222 рубляФото: Александр Мамаев © URA.RU

Начиная с 1 августа работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии, в среднем сумма составит 200 рублей после перерасчета пенсий с учётом уплаченных страховых взносов работодателями за прошедший год. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России.

На перерасчет страховой пенсии могут рассчитывать получатели по инвалидности и старости, за которых были уплачены страховые взносы работодателями в 2016 году. Размер прибавки носит исключительно индивидуальный характер, максимальная сумма прибавления денежных средств к пенсии будет 222 рубля, передает Nation News.

На данный момент в России продолжает работать около 30% пенсионеров, следовательно, на прибавку к пенсии могут рассчитывать примерно 12 миллионов человек, заявил заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Владимир Назаров.

Александр Черноскутов
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