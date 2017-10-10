21:48 10 октября 2017 0

"Алиса" от Яндекса является мужчиной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сегодня, 10 октября, компания «Яндекс» запустила новый сервис — голосовой помощник «Алиса». Российские пользователи начали активно тестировать приложение и публиковать результаты в Сети. В основном россияне пытаются раскрутить компьютер на забавные ответы.

Таким образом пользователи выяснили, что Алиса является мужчиной, заставили её рассказывать анекдоты и отметили полную дезориентацию в датах.

Ранее «URA.RU» сообщало, что сервис доступен на iOS и Android. Для пользователей стационарных компьютеров работает бета-версия. Разработчики заявили, что голосовой помощник снабжен нестандартным алгоритмом, который исключает получение одних и тех же ответов.