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10 октября 2017
21:48  10 октября 2017 0

«Шок! Алиса — мужик!» В Сети смеются над новым сервисом Яндекса. СКАНЫ

Пресс-конференция по услугам от Яндекса. Екатеринбург, яндекс
"Алиса" от Яндекса является мужчинойФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сегодня, 10 октября, компания «Яндекс» запустила новый сервис — голосовой помощник «Алиса». Российские пользователи начали активно тестировать приложение и публиковать результаты в Сети. В основном россияне пытаются раскрутить компьютер на забавные ответы.

Таким образом пользователи выяснили, что Алиса является мужчиной, заставили её рассказывать анекдоты и отметили полную дезориентацию в датах.

Ранее «URA.RU» сообщало, что сервис доступен на iOS и Android. Для пользователей стационарных компьютеров работает бета-версия. Разработчики заявили, что голосовой помощник снабжен нестандартным алгоритмом, который исключает получение одних и тех же ответов.

Иван Антонов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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