Изобретатель мельдония Иварс Калвиньш вместе с учеными из Латвийского института органического синтеза создал новый препарат для лечения людей, которые страдают алкогольной зависимостью.
По словам ученого, новые таблетки помогут уменьшить физическую тягу к алкоголю и поспособствуют скорому заживлению пораженных органов, таких как печень и пищеварительная система. Также препарат укрепит иммунитет и нервную систему. Кроме этого, Калвиньш заявляет, что данный вид препарата является не лекарством, а вспомогательным средством, передает Sputnik.Латвия.
«Препарат не поможет, если есть дружная компания, предлагающая выпить. Тут нужны не лекарства, а собственная воля. Могут помочь нарколог и психотерапевт. Но когда алкоголик начнет применять этот препарат, он и сам физически почувствует эффект и, возможно, посоветует собратьям по несчастью — никто не будет рекомендовать другу неэффективные средства», — сообщил академик.