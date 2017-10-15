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15 октября 2017
14 октября 2017
02:11  15 октября 2017 0

Создатель мельдония изобрел новый препарат от алкоголизма

Данный препарат также способен заживлять пораженные органыФОТО: Flickr

Изобретатель мельдония Иварс Калвиньш вместе с учеными из Латвийского института органического синтеза создал новый препарат для лечения людей, которые страдают алкогольной зависимостью.

По словам ученого, новые таблетки помогут уменьшить физическую тягу к алкоголю и поспособствуют скорому заживлению пораженных органов, таких как печень и пищеварительная система. Также препарат укрепит иммунитет и нервную систему. Кроме этого, Калвиньш заявляет, что данный вид препарата является не лекарством, а вспомогательным средством, передает Sputnik.Латвия.

«Препарат не поможет, если есть дружная компания, предлагающая выпить. Тут нужны не лекарства, а собственная воля. Могут помочь нарколог и психотерапевт. Но когда алкоголик начнет применять этот препарат, он и сам физически почувствует эффект и, возможно, посоветует собратьям по несчастью — никто не будет рекомендовать другу неэффективные средства», — сообщил академик.

Александр Черноскутов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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