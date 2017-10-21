21:29 21 октября 2017 0

Люди недовольны бездействием Порошенко Фото: пресс-служба президента Украины

Жители Киева, протестующие у здания Верховной рады, во время вече, выдвинули требования президенту Петру Порошенко.

«В течение пяти рабочих дней вы, господин президент, должны внести на рассмотрение парламента закон об импичменте. Это не касается конкретно вашей личности, это касается нашего украинского народа. Если наши требования не будут удовлетворены, мы покажем, кто мы и на что способны. Не принуждайте нас, Петр Алексеевич. Вспомните историю в Румынии Чаушеску», — приводит РИА Новости слова выступавшего на собрании бойца батальона «Донбасс» с позывным Катана.

Акции протеста начались в Киеве 17 октября по инициативе сторонников бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. После того, как Рада отправила в Конституционный суд законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, организаторы заявили, что сворачивают протест. Однако палаточный лагерь на улице Грушевского остался. Внутри лагеря участники протестов разбили сцену и выступают на ней с различными лозунгами.