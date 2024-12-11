Аналитики дали прогноз по ключевой ставке в 2025 году

По прогнозам аналитиков, уровень ключевой ставки в 2025 году может достигнуть 21,3%. Это следует из ежемесячного опроса Центробанка РФ.
«Ожидания [по ключевой ставке] на 2025 год — 21,3% годовых (+3,3 п.п.)», — передает «Интерфакс» результаты опроса. Помимо изменений в ключевой ставке, аналитики также пересмотрели ожидания по росту ВВП России. В частности, в 2025 году ожидается, что уровень ВВП снизится до 1,5%. Дополнительно были обновлены прогнозы по инфляции: ожидается, что в следующем году уровень инфляции составит 6%, к 2026 году — 4,5%, а к 2027 году — 4%.
Повторное заседание по ключевой ставке намечено на 20 декабря 2024 года. Бывший министр финансов РФ Михаил Задорнов заявил, что Центробанк неминуемо поднимет ее до 23%. По его словам, в настоящее время у Центробанка РФ осталось лишь два инструмента по борьбе с инфляцией — это ставка, которую он активно использует, и прямые регуляторные ограничения кредитования, передает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.