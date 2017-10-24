Силуанов призвал ввести разрешения на покупку валюты

09:12 24 октября 2017 0

Новые ограничения Силуанов озвучил премьеру Медведеву Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр финансов Антон Силуанов предложил ввести жесткие валютные ограничения в России. Возможные поправки в закон о валютном контроле он озвучил премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Среди предложенных Силуановым ограничений — требование от экспортеров репатриировать деньги, продажа валюты в обязательном порядке, получение разрешения на покупку валюты и открытие спецсчета для отдельных видов валютных операций, пишут «Ведомости». Министр попросил Медведева наделить полномочиями по введению таких мер Центробанк и правительство.

Взамен Силуанов планирует либерализовать валютное законодательство, например, отменить обязательный возврат экспортной выручки в страну.