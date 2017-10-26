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26 октября 2017
19:54  26 октября 2017 0

Страховщики в регионах бойкотируют ОСАГО

Клипарт. Магнитогорск, страховка, осаго, деньги
В регионах вновь наблюдаются сложности с оформлением полисов ОСАГОФото: Илья Московец © URA.RU

Автолюбители в российских регионах столкнулись с проблемами при оформлении полисов ОСАГО. Многие страховые компании отказываются это делать под разными предлогами. Участники рынка признаются, что работать с «автогражданкой» им невыгодно, предлагая клиентам застраховать дополнительно жизнь или жилье.

В соцсетях сегодня вновь активно обсуждаются истории о том, как компании отказывают водителям в оказании услуг. В первую очередь проблема коснулась небольших городов и поселков.

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Страховщики говорят, что работать с ОСАГО им невыгодно
Фото: depositphotos.com © URA.RU

«У нас в Тверской области начались проблемы с оформлением полиса ОСАГО. С большими трудностями столкнулись именно автолюбители, которые прописаны в маленьких городах и поселках. Из-за пониженных коэффициентов страховые компании под разными предлогами отказываются оформлять полисы ОСАГО. Человеку, ссылаясь на закон, просто предлагают ждать полиса 30 дней. На вопрос, а как он будет ездить или что делать, если без ОСАГО не ставят на учет машину, страховщики отвечают очень просто: это не наши проблемы, по закону мы обязаны вам оформить полис в течение 30 дней», — пишет тверской автолюбитель. По его словам, оформление ОСАГО через сайт тоже не решает проблему: «Похоже, систему настраивают так, что при оформлении „невыгодного“ полиса она или дает сбой, или перенаправляет на другой сайт. Проблема решается одним: „невыгодный“ полис могут оформить только в паре с другим полисом, более выгодным для страховой. Например, страхование недвижимости, жизни или КАСКО».

О схожих случаях «URA.RU» сообщили и автомобилисты из Ульяновской и Самарской областей — в этих регионах также наблюдаются сложности при оформлении ОСАГО.

По словам президента Ассоциации по защите прав автострахователей Максима Ханжина, интерес страховщиков к ОСАГО по-прежнему продолжает падать. «Они считают, что действующие тарифы не в полной мере покрывают их расходы, поэтому делают все, чтобы уйти с этого рынка. Особенно это касается проблемных регионов. Крайними в этой истории оказываются рядовые автомобилисты», — заявил он «URA.RU».

Эксперт в сфере страхования, адвокат Антон Басин, призывает россиян жаловаться на страховщиков в надзорные органы. «Если бы страховые компании работали качественно, то все было бы нормально, даже в рамках нынешних тарифов. Страховщики постоянно сетуют на свою тяжелую жизнь, требуют изменения условий работы, однако на самом деле не спешат реально покидать рынок», — пояснил он «URA.RU».

Михаил Белый
© Служба новостей «URA.Ru»
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