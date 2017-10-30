В Берлине введён режим чрезвычайной ситуации
Российских туристов, находящихся в Германии и Чехии, призвали не покидать свои дома. Ростуризм предупредил, что через данные регионы пройдёт ураган «Герварт».
Ведомство также призвало туроператоров предупреждать своих клиентов о надвигающейся опасности. Климатическая обстановка в странах крайне неблагоприятная, пишет «Федеральное агентство новостей». Туристам рекомендовали воздержаться от прогулок в лесах и парках.
«Национальная служба новостей» уточняет, что в Берлине введён режим чрезвычайной ситуации. В некоторых районах страны ограничено движение автотранспорта, а из-за упавших деревьев есть перебои с электричеством.