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30 октября 2017
29 октября 2017
07:53  30 октября 2017 0

Россиян в Чехии и Германии призвали не выходить на улицу

Берлин, Рейхстаг
В Берлине введён режим чрезвычайной ситуацииФото: Алена Полозова © URA.RU

Российских туристов, находящихся в Германии и Чехии, призвали не покидать свои дома. Ростуризм предупредил, что через данные регионы пройдёт ураган «Герварт».

Ведомство также призвало туроператоров предупреждать своих клиентов о надвигающейся опасности. Климатическая обстановка в странах крайне неблагоприятная, пишет «Федеральное агентство новостей». Туристам рекомендовали воздержаться от прогулок в лесах и парках.

«Национальная служба новостей» уточняет, что в Берлине введён режим чрезвычайной ситуации. В некоторых районах страны ограничено движение автотранспорта, а из-за упавших деревьев есть перебои с электричеством.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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