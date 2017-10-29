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30 октября 2017
29 октября 2017
23:32  29 октября 2017 0

В Барселоне прошла многотысячная акция за единство Испании. ВИДЕО

Испания, Николай Басков, Барселона, Сирия, Украина, барселона, флаг испании, достопримечательности испании
Данные о количестве участников акции по-прежнему противоречивыФото: depositphotos.com © URA.RU

В Барселоне прошел митинг противников независимости Каталонии. По данным властей Испании, в акции участвовало не менее одного миллиона человек.

Митинг состоялся на площади между проспектами Пассаж де Грасиа и Гран-виа. Противники независимости Каталонии вышли на акцию с государственными флагами Испании и требовали ареста отправленного официальным Мадридом в отставку главу региона Карлеса Пучдемона, сообщает РБК.

Отметим, что данные полиции Каталонии о количестве участников мероприятия существенно отличаются от цифр, озвученных официальным Мадридом. По оценкам полиции, на митинг вышло не более 300 тысяч человек.

Напомним, что 27 октября парламент Каталонии проголосовал за независимость. В ответ на этой власти Испании лишили регион самоуправления, отправив в отставку главу региона. Пучдемон отказался уходить в отставку и призвал к борьбе за независимость.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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