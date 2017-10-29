В Барселоне прошел митинг противников независимости Каталонии. По данным властей Испании, в акции участвовало не менее одного миллиона человек.
Митинг состоялся на площади между проспектами Пассаж де Грасиа и Гран-виа. Противники независимости Каталонии вышли на акцию с государственными флагами Испании и требовали ареста отправленного официальным Мадридом в отставку главу региона Карлеса Пучдемона, сообщает РБК.
Отметим, что данные полиции Каталонии о количестве участников мероприятия существенно отличаются от цифр, озвученных официальным Мадридом. По оценкам полиции, на митинг вышло не более 300 тысяч человек.
Напомним, что 27 октября парламент Каталонии проголосовал за независимость. В ответ на этой власти Испании лишили регион самоуправления, отправив в отставку главу региона. Пучдемон отказался уходить в отставку и призвал к борьбе за независимость.