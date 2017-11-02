Из московских банков за последние два дня пропали 50 млн рублей. Скорее всего, за кражами крупных сумм денег из ячеек стоят сотрудники самих кредитных организаций, говорят эксперты.
У клиента банка ВТБ из ячейки украли 22 миллиона рублей. Днём позже владелец депозитной ячейки в банке «Славия» заявил в полицию о пропаже 400 тысяч евро, пишет «Национальная служба новостей». По данным фактам возбуждены уголовные дела.
Современные банки используют системы с высоким уровнем безопасности, однако и они не застрахованы от человеческого фактора. Открыть ячейку можно лишь двумя способами. Во-первых, используя отпечаток ладони владельца (клиента банка), а уже после личный ключ. Во-вторых, с помощью мастер-ключа, который применяют в крайних случаях (смерть владельца или нарушение договора со стороны клиента).
Финансовый омбудсмен Павел Медведев в разговоре с «Ридусом» поясняет, что в банке есть должность главного программиста, который настраивает в том числе систему распознавания отпечатков. «Конечно, он [программист] должен иметь доступ, — говорит Медведев. — Если программа сравнивает отпечаток руки человека с записанным в память компьютера изображением, значит, кто-то обеспечивал эту запись».
Эксперт отмечает, что программист мог с лёгкостью обойти защиту программы и поместить свои отпечатки вместо ладони клиента. Медведев подчеркивает, что за кражи должны ответить сотрудники кредитных организаций.
В конце прошлого года, напоминает «Русская планета», неизвестные взломали банковскую ячейку российского телеведущего Алексея Пиманова и телеведущей Елены Усановой.