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02 ноября 2017
Главные новости Москвы
16:23  02 ноября 2017 0

Клиенты крупных российских банков лишились 50 млн рублей. Воры придумали, как украсть их отпечатки пальцев

Банк,фокусник,магия,стиральная машина, автомобильные аварии, дтп, сейф, банковская ячейка, вич, спид, красная лента, банк, хранение денег, банковская ячейка
Кражи имели место в ВТБ и «Славии»Фото: depositphotos.com © URA.RU

Из московских банков за последние два дня пропали 50 млн рублей. Скорее всего, за кражами крупных сумм денег из ячеек стоят сотрудники самих кредитных организаций, говорят эксперты.

У клиента банка ВТБ из ячейки украли 22 миллиона рублей. Днём позже владелец депозитной ячейки в банке «Славия» заявил в полицию о пропаже 400 тысяч евро, пишет «Национальная служба новостей». По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Современные банки используют системы с высоким уровнем безопасности, однако и они не застрахованы от человеческого фактора. Открыть ячейку можно лишь двумя способами. Во-первых, используя отпечаток ладони владельца (клиента банка), а уже после личный ключ. Во-вторых, с помощью мастер-ключа, который применяют в крайних случаях (смерть владельца или нарушение договора со стороны клиента).

Финансовый омбудсмен Павел Медведев в разговоре с «Ридусом» поясняет, что в банке есть должность главного программиста, который настраивает в том числе систему распознавания отпечатков. «Конечно, он [программист] должен иметь доступ, — говорит Медведев. — Если программа сравнивает отпечаток руки человека с записанным в память компьютера изображением, значит, кто-то обеспечивал эту запись».

Эксперт отмечает, что программист мог с лёгкостью обойти защиту программы и поместить свои отпечатки вместо ладони клиента. Медведев подчеркивает, что за кражи должны ответить сотрудники кредитных организаций.

В конце прошлого года, напоминает «Русская планета», неизвестные взломали банковскую ячейку российского телеведущего Алексея Пиманова и телеведущей Елены Усановой.

Семен Гринберг
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