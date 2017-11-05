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05 ноября 2017
13:14  05 ноября 2017 0

По «Властелину колец» снимут сериал

Произведение Толкиена снова хотят экранизироватьФото: wikipedia.org

Трилогия «Властелин колец» может стать основной для фентези-сериала. Снимать его предлагают американской Warner Bros.

Основатель и руководитель онлайн-ритейлера Amazon миллиардер Джефф Безос поручил Amazon Studios перейти от нишевых натуралистических сериалов к крупномасштабным проектам. Наиболее вероятным вариантом в этом направлении называется сериала про книге Толкиена ввиду узнаваемости трилогии в мире и традиционного интереса к ее экранизациям.

В настоящее время переговоры о создании сериала ведутся с киноконцерном Warner Bros. Участие в них принимает также компания Tolkien Estate, которая управляет имуществом знаменитого писателя, сообщает Nation News. В настоящее время все обсуждения носят предварительный характер.

Трилогия Толкиена «Властелин колец», написанная в сороковые годы прошлого века, стала одним из известнейших произведений столетия. Книжная серия была переведена на 30 языков мира и фактически сформировала целое течение в мировой литературе и культуре в целом.

Игорь Чукреев
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