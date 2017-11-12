В Казахстане на рыбалке утонул российский военный

Поиски второго военнослужащего продолжаются
В Карагандинской области Казахстана во время рыбалки утонул российский военнослужащий. Он покинул войсковую часть №03080 в Приозерске вместе с другим военным, которого сейчас ищут.
ЧП произошло в 150 километрах от Приозерска, передает РИА «Новости». В поисках мужчин 1981 и 1985 года рождения участвовали спасатели, местные жители и сотрудники российской военной части.
В ночь на 12 ноября тело одного из военнослужащих было обнаружено, поиски второго продолжаются.