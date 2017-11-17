01:33 17 ноября 2017 0

Вячеслав Лебедев — не единственный в списке авторов «Комментария к Уголовному кодексу», заявляют в суде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Никакого конфликта интересов в том, что для российских судов закупается книга, автором которой является председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, нет. Об этом заявили представители Судебного департамента ВС РФ, осуществляющего закупку литературы.

По словам начальника отдела методического обеспечения судов общей юрисдикции Судебного департамента Владислава Пиванова, все книги проходят несколько этапов конкурса. Кроме того, закупается только «незаменимая литература», а Вячеслав Лебедев — не единственный автор книги, сообщает РАПСИ.

«Департамент закупает те издания, которые действительно востребованы судами и необходимы им для отправления правосудия», — заявил Пиванов.

Стоимость одного экземпляра двухтомника под редакцией председателя ВС РФ составила 2,7 тыс. рублей Фото: zakupki.gov.ru (скрин)

По его словам, при подготовке данного издания учитываются решения Президиума Верховного суда и Судебной коллегии Верховного суда по конкретным уголовным делам, материалы судебной практики, постановления Пленума ВС РФ по вопросам правоприменения уголовного законодательства, а также правовые позиции Конституционного суда. Все это делает незаменимой настольной книгой для судей, прокуроров, адвокатов, следователей и других практикующих юристов.

Отметим, по данным сайта госзакупок, Судебный департамент приобрел 2,5 тысячи экземпляров «Комментария к Уголовному кодексу РФ» (Издание 15-е, в 2-х томах под редакцией В.М. Лебедева) на общую сумму 6 млн 750 тыс. рублей.