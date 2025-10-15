Пакистан взорвал нефтяной танкер в Кабуле

В Кабуле произошел взрыв нефтяного танкера с последующим пожаром, власти призвали граждан сохранять спокойствие. Одновременно армия Пакистана заявила об атаке афганских группировок на четыре приграничных объекта, в ходе которой уничтожено до 30 военных и шесть танков.
«В районе города Кабул произошел взрыв нефтяного танкера, вызвавший пожар; просим граждан сохранять спокойствие», —передает издание Zabihullah. По данным пакистанской стороны, утром афганские формирования атаковали приграничные объекты в районе Куррам. В ответ пакистанская артиллерия нанесла удары по технике и позициям противника. Афганские власти подтвердили потерю 12 человек погибшими и более 100 ранеными.
Параллельно в Кабуле произошел взрыв нефтяного танкера, вызвавший масштабный пожар. Местные власти работают на месте ЧП, точные причины инцидента устанавливаются.
Граница Пакистана и Афганистана остается зоной постоянной напряженности. Взрыв в Кабуле произошел на фоне ухудшения обстановки в регионе.
Ранее сообщалось, что на северо-западной границе Пакистана, в зоне округа Куррам, произошел вооруженный инцидент с участием афганских вооруженных сил. Согласно сообщениям международного новостного агентства, между сторонами начались боестолкновения.
По заявлению официальных властей Пакистана, причиной инцидента стала ничем не спровоцированная атака со стороны Афганистана на один из пакистанских военных постов. В качестве ответной меры вооруженные силы Пакистана применили артиллерию, нанеся удары по афганской бронетехнике и прифронтовым позициям.
